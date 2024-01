Maanshan Iron & Steel Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Maanshan Iron & Steel liegt bei 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39 an, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Maanshan Iron & Steel, weshalb die Aktie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist Maanshan Iron & Steel eine Rendite von -4,4 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 2,24 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Maanshan Iron & Steel derzeit +3,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +4,44 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" führt.