Maanshan Iron, Steel Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maanshan Iron & Steel liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,79 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 91 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau". Deshalb gilt die Aktie als unterbewertet und wird auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Maanshan Iron & Steel bei -40,02 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,79 Prozent, wobei Maanshan Iron & Steel mit 30,22 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Maanshan Iron & Steel derzeit bei 1,34 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,22 HKD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,96 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1,18 HKD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Maanshan Iron & Steel unterhalten. Auf Basis dieser Informationen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab, was zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

