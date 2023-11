Maanshan Iron & Steel Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Maanshan Iron & Steel bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was auf eine neutralere Situation hinweist und daher mit "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Maanshan Iron & Steel in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse zeigt 4 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Maanshan Iron & Steel eine Rendite von 1,91 Prozent erzielt hat, was mehr als 7 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 7,43 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Maanshan Iron & Steel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,74 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 2,69 CNH weicht somit um -1,82 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für die Maanshan Iron & Steel-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, die RSI-Werte jedoch auf eine eher überkaufte Situation hinweisen. Der Branchenvergleich und die technische Analyse zeigen dagegen eine insgesamt positive Entwicklung der Aktie.