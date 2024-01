Maanshan Iron & Steel Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Maanshan Iron & Steel heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass Maanshan Iron & Steel überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 48,94, was bedeutet, dass Maanshan Iron & Steel hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Maanshan Iron & Steel daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Maanshan Iron & Steel in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt positive Signale, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Maanshan Iron & Steel wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Maanshan Iron & Steel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2,69 CNH. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs (2,78 CNH) und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,73 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,83 Prozent), weshalb die Maanshan Iron & Steel-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Maanshan Iron & Steel. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Maanshan Iron & Steel daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Maanshan Iron & Steel von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.