Maanshan Iron & Steel Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Maanshan Iron & Steel verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -40,02 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -7,87 Prozent, was zu einer Underperformance von -32,15 Prozent für Maanshan Iron & Steel führte. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -7,87 Prozent, und Maanshan Iron & Steel schnitt um 32,15 Prozent schlechter ab. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI von 90 wird die Maanshan Iron & Steel mit "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Maanshan Iron & Steel eher neutral diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Maanshan Iron & Steel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 2,79, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) liegt. Aus dieser Perspektive ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine Bewertung als "Gut".