Maanshan Iron & Steel Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Maanshan Iron & Steel derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,7 CNH, während der Aktienkurs mit 2,81 CNH um +4,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,72 CNH zeigt eine Abweichung von +3,31 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche schnitt Maanshan Iron & Steel in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -4,4 Prozent deutlich besser ab. Der durchschnittliche Rückgang in dieser Branche lag bei -6,92 Prozent, was einer Outperformance von +2,52 Prozent für Maanshan Iron & Steel entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Überperformance von 2,52 Prozent über dem Durchschnittswert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Maanshan Iron & Steel-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, während sie auf 25-Tage-Basis als neutral betrachtet wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung bezüglich der Maanshan Iron & Steel-Aktie ist überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen. Auch die Betrachtung von Handelssignalen zeigt jedoch eine eher negative Einschätzung. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating auf Basis der technischen Analyse, während das Unternehmen in Bezug auf die Branchenvergleichs- und Stimmungskriterien als "Gut" bewertet wird.