Maanshan Iron & Steel Aktie: Immer langsam!

Maanshan Iron & Steel: Analyse von Sentiment, Fundamentaldaten, Anlegerstimmung und Dividendenpolitik

Das Unternehmen Maanshan Iron & Steel wurde in Bezug auf das Sentiment und den Buzz über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz nur schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt.

In Bezug auf die fundamentalen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 2,79 Euro, was 91 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 30 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen auf grün und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral, jedoch wurden in den letzten Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Maanshan Iron & Steel aktuell 1, was zu einer negativen Differenz von -4,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Zusammenfassend ergibt sich also eine eher negative Einschätzung des Unternehmens in Bezug auf das Sentiment und die Dividendenpolitik, während die fundamentale Bewertung und die Anlegerstimmung eher positiv ausfallen.