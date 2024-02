Maanshan Iron, Steel Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Maanshan Iron & Steel liegt aktuell bei 28,57 Punkten, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende von Maanshan Iron & Steel von 1,77 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,01 %) ist die Ausschüttung niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Maanshan Iron & Steel mit -40,02 Prozent mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -7,77 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Maanshan Iron & Steel führt.