M&T Bank Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs der M&t Bank zeigt eine Rendite von -6,19 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt der "Finanzen" Branche liegt. Im Vergleich dazu erreichte die "Handelsbanken"-Branche eine mittlere Rendite von 1,48 Prozent, wobei die M&t Bank mit 7,67 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die M&t Bank eine durchschnittliche Aktivität über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für die M&t Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die M&t Bank-Aktie stattgefunden. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zusammengefasst ein "Gut"-Rating für die M&t Bank-Aktie ergibt. Das durchschnittliche Kursziel von 162,29 USD, welches von den Analysten durchgeführt wurde, zeigt ein Aufwärtspotential von 18,6 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 136,84 USD. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die M&t Bank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 51) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 47,84). Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die M&t Bank ein "Neutral"-Rating.