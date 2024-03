M&T Bank Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die M&t Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 130,46 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 145,85 USD deutlich darüber (Unterschied +11,8 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (138,26 USD) zeigt einen positiven Unterschied von +5,49 Prozent zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die M&t Bank-Aktie war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An neun Tagen überwog die positive Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine herausragend positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der M&t Bank liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,2 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 93 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die M&t Bank-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,38 Prozent erzielt, was 5,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Handelsbanken-Branche beträgt 3,21 Prozent, was bedeutet, dass die M&t Bank-Aktie aktuell um 14,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.