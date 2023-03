M&T Bank-Aktie: Anleger müssen nicht mehr lange warten!

Auch für M&T Bank ist es in wenigen Tagen so weit: Das Unternehmen mit Sitz in Buffalo wird am 17.04. seinen Geschäftsbericht für das 1. Quartal vorstellen. Wird man seine eigenen Gewinn- und Umsatz-Prognosen übertreffen können? Welche Auswirkungen könnte dieser Tag auf den Aktienkurs von M&T Bank haben?

19 Tage dauert es noch, bis M&T Bank seinen neuen Geschäftsbericht vorlegten wird. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind hochgespannt auf die aktuellen Zahlen des auf 20,04 Milliarden USD Börsenwert dotierten Unternehmens. Die Konsensschätzung der Analysehäuser läuft auf ein starkes Umsatzplus hinaus: 2,39 Milliarden USD soll der Umsatz im 1. Quartal 2023 betragen, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 65,61 Prozent entspricht. Beim operativen Ergebnis (Ebit) erwarten die Experten ein Plus von 106,16 Prozent....