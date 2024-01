M SplitPref B Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der M Split-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 5,06 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 5 CAD am vergangenen Handelstag weist eine Abweichung von -1,19 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,84 CAD ergibt eine geringe Abweichung von +3,31 Prozent und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen und resultiert ebenfalls in einem "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben keine klare Tendenz in Bezug auf positive oder negative Einschätzungen und Stimmungen rund um die M Split-Aktie. Die überwiegend neutralen Themen führen zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der M Split-Aktie ergibt sich auf einer Zeitspanne von 7 Tagen auf 27,27, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,8 und führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Insgesamt wird die M Split-Aktie in Bezug auf die technische Analyse und das Anleger-Sentiment mit "Neutral" bewertet.