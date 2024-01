M SplitPref B Aktie: Ruhig bleiben!

Die M Split hat in den letzten Tagen einen Kurs von 1,45 CAD erreicht, was einer Steigerung von +12,4 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Entwicklung hin. Hingegen zeigt die Betrachtung der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -8,81 Prozent, was langfristig als negativ einzustufen ist. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale charttechnische Einschätzung für die Aktie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz ist die Diskussionsintensität rund um M Split über einen längeren Zeitraum durchschnittlich. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt nur geringfügige Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigte sich in den letzten zwei Wochen neutral. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als neutral eingestuft.

Ein weiteres wichtiges Signal, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt für M Split einen Wert von 42,5, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 50,41 auf Neutralität hin. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die M Split aktuell aus technischer und sentimentaler Sicht als neutral einzustufen ist.