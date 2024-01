M SplitPref B Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der M Split-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,07 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 4,95 CAD liegt, was eine Abweichung von -2,37 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage lag bei 4,84 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,27 Prozent) liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu M Split auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu M Split diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der M Split liegt bei 59,26, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 36,36 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich M Split über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für M Split in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".