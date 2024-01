M SplitPref B Aktie: Geht es jetzt los?

Die Diskussionen rund um die M Split auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "neutral" ein. Die Aktie von M Split wird bezogen auf die Anlegerstimmung mit "neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der M Split führt bei einem Niveau von 27,27 zur Einstufung "gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 33,8 ein Indikator für eine "neutral"-Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Trendmuster in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren, was zu einem "neutral"-Rating führt. Somit erhält die M Split-Aktie ein "neutral"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die M Split-Aktie ein Durchschnitt von 5,06 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5 CAD (-1,19 Prozent Unterschied), was zu einer "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer kurzfristigen "neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die M Split-Aktie für die einfache Charttechnik eine "neutral"-Bewertung.