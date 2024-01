M-Mart Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die M - Mart-Aktie beträgt aktuell 41, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 53,91 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über M - Mart in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Beiträge zu dem Unternehmen sich im normalen Rahmen bewegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über M - Mart neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Somit erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die M - Mart derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 1420,57 JPY, während der Kurs der Aktie (1427 JPY) um +0,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -0 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".