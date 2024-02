M-Mart Aktie: Kaum zu glauben!

Die Analyse von Sentiment und Buzz liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie, insbesondere die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei M - Mart zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der M - Mart-Aktie mit 1400 JPY inzwischen -2,84 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -2,68 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die M - Mart-Aktie beträgt aktuell 62, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,43 ebenfalls "Neutral". Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf M - Mart, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".