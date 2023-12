M-Mart Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von M - Mart wird als neutral eingestuft, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Sowohl die Meinungsmarktanalyse als auch die Diskussionen ergaben eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1422,43 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 1463 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,85 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +3,35 Prozent. Beide Analysen führen zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die M - Mart-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (33) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (43,48) führen zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt die Analyse des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz im Internet sowie des Relative Strength Index ein neutrales Rating für die Aktie von M - Mart.