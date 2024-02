Starlite Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Starlite verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,47 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Materialien-Sektor 4,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -9,79 Prozent, und Starlite liegt derzeit 4,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Starlite-Aktie derzeit einen Wert von 20 aufweist und somit als überverkauft gilt. Dies führt zu einer positiven Einstufung des Signals als "Gut". Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Starlite derzeit ein Verhältnis zur Aktienkurs von 4 auf, was eine negative Differenz von -1,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Behälter & Verpackung" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Starlite von Analysten die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Starlite-Aktie bei 0,205 HKD, was +2,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +2,5 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Starlite-Aktie basierend auf verschiedenen Finanzkennzahlen und technischen Analysen.