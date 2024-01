M&L Aktie: Ein wahrer Champion!

M&l hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche eine Outperformance von +2,52 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von M&l um 2,29 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von M&l mit 0,07 HKD derzeit +16,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +40 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um M&l in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird M&l daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating zugesprochen.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von M&l aktuell 93,56 und liegt somit 99 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 47. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung.