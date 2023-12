M&L Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Der Relative Strength Index (RSI) für die M&l-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 0 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der ebenfalls bei 0 liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung für die M&l-Aktie.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der M&l-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 0,05 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,061 HKD deutlich darüber, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,06 HKD, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber M&l, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen, die vornehmlich neutral sind. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält M&l daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der M&l-Aktie bei 0 Prozent, was 6,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.