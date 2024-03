M&L Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die fundamentale Analyse von M&l zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 76,69 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 46,46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt M&l mit 0 Prozent 6,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass M&l in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,04 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -8,95 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +10,99 Prozent im Branchenvergleich für M&l. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,12 Prozent hatte, lag M&l um 9,16 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält M&l in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber M&l eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält M&l daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.