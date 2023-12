M&L Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Dividendenrendite von M&l beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren, 6,27) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die M&l-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten 12 Monaten erzielte M&l eine Performance von -10,45 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche sind im Durchschnitt um -2,83 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -7,62 Prozent für M&l entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,12 Prozent im letzten Jahr hatte, lag M&l 8,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) wird M&l als überbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 92,02 gehandelt, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,35 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der M&l von 0,06 HKD mit +20 Prozent Abstand vom GD200 (0,05 HKD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,05 HKD auf. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +20 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der M&l-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.