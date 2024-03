M&L Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für M&l liegt der RSI7 aktuell bei 55,56 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 41,18 an, dass M&l weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über M&l. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der M&l auf 0,05 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,058 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 0,06 HKD auf, was bedeutet, dass die Aktie mit -3,33 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei M&l aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,31 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von M&l als "Schlecht".