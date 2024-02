M/I Homes löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die M-i Homes-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 59,63 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten erhält die M-i Homes-Aktie die Einschätzung "Gut", basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird das Kursziel der Aktie auf 116 USD festgelegt, was einer möglichen Performance von -2,83 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der M-i Homes-Aktie liegt aktuell bei 0 %, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt bedeutet. Mit einer Differenz von 15,44 Prozentpunkten erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens daher die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich M-i Homes ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten in den vergangenen Tagen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der M-i Homes-Aktie.