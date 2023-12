M/I Homes Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "LKQ":

Die Stimmung um M-i Homes-Aktien ist überwiegend positiv, so die Analysten nach der Betrachtung von Kommentaren auf sozialen Plattformen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine gute Bewertung hin, mit einem Niveau von 7,27 und 25,77 für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen. Die langfristige Meinung von Analysten ist ebenfalls positiv, mit 1 Bewertung als "Gut" und keinem "Neutral" oder "Schlecht". Das Kursziel der Analysten liegt bei 116 USD, was einer prognostizierten Performance von -13,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Gesamteinschätzung vonseiten der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der M-i Homes-Aktie derzeit bei 133,62 USD, was einer Distanz von +32,66 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +56,89 Prozent zum GD200 der vergangenen 200 Tage entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, sowohl kurzfristig als auch auf lange Sicht.