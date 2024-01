M/I Homes Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Anleger-Sentiment für M-i Homes war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen positive Diskussionen im Vordergrund standen, und nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger vor allem auf negative Themen verschoben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat M-i Homes eine Rendite von 158,95 Prozent erzielt, was 149 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 156,87 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 2,08 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von M-i Homes mit einem Wert von 7,11 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 62,36, was einer Unterbewertung um 89 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von M-i Homes derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

