M/I Homes Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der M-i Homes Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 88,12 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (127,82 USD) um +45,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 109,7 USD zeigt eine positive Abweichung von +16,52 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 158,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 148,16 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 2,84 Prozent liegt M-i Homes aktuell um 156,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die M-i Homes Aktie in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet, obwohl eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine gemischte Bewertung für die M-i Homes Aktie. Mit einem RSI-Wert von 83,57 wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, während der RSI25-Wert von 28,53 für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Neutral".