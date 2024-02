M/I Homes Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

M-i Homes hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 107,52 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -5,74 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +113,26 Prozent im Branchenvergleich für M-i Homes. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -9 Prozent im letzten Jahr, und M-i Homes lag 116,52 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass M-i Homes derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 97,62 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 117,91 USD liegt, was einer Überperformance von +20,78 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 127,24 USD, was einer Abweichung von -7,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von M-i Homes bei 7, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 40,39) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird M-i Homes daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die M-i Homes-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -1,62 Prozent fallen, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält M-i Homes von den Analysten ein "Gut"-Rating.