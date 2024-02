M/I Homes Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

M-i Homes schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Mit einem Unterschied von 15,46 Prozentpunkten (0 % gegenüber 15,46 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von M-i Homes bei 119,38 USD und ist damit inzwischen -6,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +22,59 Prozent beläuft. Insofern schätzen die Experten die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für M-i Homes liegt der RSI7 aktuell bei 51,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,63, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das M-i Homes-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass M-i Homes mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,27 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 40,35, womit sich ein Abstand von 82 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.