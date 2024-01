M/I Homes Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Delfi":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von M-i Homes bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,11 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62 in der Kategorie "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die M-i Homes-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 72. Auf längere Sicht betrachtet liegt der RSI25 bei 26,86, was bedeutet, dass M-i Homes überverkauft ist. Basierend auf dieser Analyse erhält die M-i Homes-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten gibt es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Analysteneinschätzungen für M-i Homes, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 116 USD, was eine mögliche negative Abweichung von -11,64 Prozent vom letzten Schlusskurs von 131,28 USD bedeutet. Somit erhält die M-i Homes-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat M-i Homes in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +156,83 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von M-i Homes um 148,49 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

