M&G Aktie: Das hat Gewicht!

Die M&g-Aktie wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten 4 mal mit "Gut", 2 mal mit "Neutral" und 1 mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Innerhalb eines Monats wurden 1 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 0,55 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 225,83 GBP. Insgesamt ergibt sich somit die Stufe "Neutral" für die Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte bei M&g eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz wurde leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse erhält die M&g-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und ein "Neutral"-Rating für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50).

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen aktuell überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von M&g bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet wird.

M&G kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich M&G jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen M&G-Analyse.

M&G: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...