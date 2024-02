M&G Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die M&g-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 203,48 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 224,3 GBP, was einem Unterschied von +10,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 221,42 GBP nahe dem letzten Schlusskurs (+1,3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den sozialen Medien wurde die M&g-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 35,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 48,29, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für M&g in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.