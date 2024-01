M&F Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Finanzexperten bewerten die Dividendenpolitik von M&f -Nc als schlecht, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 1 liegt, was einer negativen Differenz von -137,71 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als neutral bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass M&f -Nc weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung in diesem Abschnitt. In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der M&f -Nc-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei ergibt sich eine negative Abweichung von -21,8 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält M&f -Nc in Bezug auf die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden. Auch der Relative-Stärke-Index und die technische Analyse führen zu einem neutralen Rating für das Wertpapier.