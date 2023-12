M&C Saatchi Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. M&c Saatchi wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die M&c Saatchi-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was dazu führt, dass das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält M&c Saatchi also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der M&c Saatchi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 150,66 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (160 GBP) weicht somit um +6,2 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis erhält die M&c Saatchi-Aktie mit einem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen von 136,95 GBP und einem letzten Schlusskurs von +16,83 Prozent Abweichung eine "Gut"-Bewertung. Somit bekommt die M&c Saatchi-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral und unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen M&c Saatchi. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Die Analysten bewerten die M&c Saatchi-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 215 GBP deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 34,38 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält M&c Saatchi eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.