M&C Saatchi Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse der M&c Saatchi-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 148,2 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 176 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 166,62 GBP angenommen, was für die Aktie einen Abstand von +5,63 Prozent und damit ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen aufeinander. Der RSI der M&c Saatchi liegt derzeit bei 45,45 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 36,46 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde M&c Saatchi in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen hat ergeben, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf M&c Saatchi langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

