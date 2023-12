M Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Aktie von 3M hat in letzter Zeit das Interesse von Analysten geweckt, da sie ihrer Meinung nach derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel wird auf etwa +9,60% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 14.12.2023 verzeichnete 3M eine Kursentwicklung von -0,44%. Das Kursziel für das Unternehmen wird derzeit auf 105,30 EUR geschätzt, während das Guru-Rating unverändert bei 3,11 liegt.

Analyse der Kursentwicklung

Die Kursentwicklung von 3M am gestrigen Tag betrug -0,44%, was zu einer Gesamtentwicklung von +0,35% in den letzten fünf Handelstagen oder einer vollständigen Handelswoche führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Einschätzung der Analysten

Die Stimmung unter den Analysten in den Bankhäusern ist eindeutig. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie von 3M wird auf 105,30 EUR geschätzt, was einem potenziellen Kursanstieg von +9,60% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch angesichts der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Analystenempfehlungen

Einige Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie von 3M derzeit ein starker Kauf ist, während andere sie lediglich als Kauf einstufen, jedoch nicht euphorisch. Eine Mehrheit von 16 Experten empfiehlt, die Aktie zu halten, während eine kleine Anzahl von Analysten weiterhin einen Verkauf der Aktie empfiehlt.

Positive Einschätzung und Guru-Rating

Trotz dieser unterschiedlichen Meinungen sind immerhin +10,53% der Analysten noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von 3M. Diese positive Einschätzung wird zusätzlich durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Die Analyse der aktuellen Situation zeigt, dass die Aktie von 3M das Potenzial für eine positive Kursentwicklung aufweist, was für Anleger von Interesse sein könnte.

