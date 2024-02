M Aktie: Gibt es Grund zur Sorge?

Die Aktie von 3M wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel rund 24,38% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.02.2024 verzeichnete 3M eine Kursentwicklung von -0,06%. Das derzeitige Kursziel für 3M liegt bei 104,99 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 2,89.

Marktsentiment und Analystenmeinungen

Die letzten fünf Handelstage verliefen insgesamt mit einem Rückgang von -1,27%, was auf eine relative pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Die Analysten in den Bankhäusern teilen diese Einschätzung und sehen das aktuelle Kurspotenzial bei +24,38%.

Einschätzungen der Analysten

Einige Analysten sind optimistisch und raten zum Kauf der 3M-Aktie, während andere neutral bleiben oder sogar einen Verkauf empfehlen. Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, liegt bei +5,26%.

Fazit

Trotz des schwachen Trends in der jüngsten Kursentwicklung gibt es weiterhin eine positive Einschätzung der 3M-Aktie, die auch vom bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt wird. Die Analysten sind geteilter Meinung, doch insgesamt wird die Aktie als unterbewertet angesehen, was potenziell Chancen für Investoren bieten könnte.

