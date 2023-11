MYTetherlands Parent BV Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Myt Netherlands Parent Bv wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,62 Punkten, was bedeutet, dass die Myt Netherlands Parent Bv-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Myt Netherlands Parent Bv liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 50,51), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Myt Netherlands Parent Bv als "Neutral"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Myt Netherlands Parent Bv aktuell bei 4,54 USD veranschlagt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,78 USD, was einen Abstand von -38,77 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) signalisiert eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.