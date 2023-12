MYTetherlands Parent BV Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Die Myt Netherlands Parent Bv wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 4,06 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs derzeit um -21,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 3,08 USD, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Myt Netherlands Parent Bv insgesamt 1 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 88,09 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Myt Netherlands Parent Bv hier also eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über die Myt Netherlands Parent Bv neutral diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 73,68 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 46,63, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Myt Netherlands Parent Bv-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.