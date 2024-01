MYS Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Mys-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,46 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,51 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +1,45 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,53 CNH nahe dem letzten Schlusskurs (-0,57 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Mys diskutiert, mit 12 Tagen, die von positiven Themen geprägt waren. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Mys insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, wodurch die Mys-Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mys bei 27,83, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Behälter & Verpackung" weist einen Wert von 0 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.