MYS Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Mys-Aktie ergab, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 3,46 CNH liegt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,47 CNH, was einem Unterschied von +0,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,54 CNH wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag und eine Abweichung von -1,98 Prozent aufwies. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Mys-Aktie somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Mys in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mys eingestellt waren. Es gab 11 positive und ein negatives Stimmungsbild, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Mys daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) dient der Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Mys beträgt 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,82, was ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Rating-Einstufung als "Neutral" für Mys.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist zu erwähnen, dass das aktuelle KGV von Mys bei 27 liegt. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" ist Mys aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.