MYS Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mys-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 19 erreicht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,09, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung für Mys.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um herauszufinden, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Mys-Aktie beträgt 3,46 CNH, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,54 CNH, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mys auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die aktuelle Dividendenrendite für Mys beträgt 1,96 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,5 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Mys eine starke Diskussionstätigkeit gemessen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild des Unternehmens. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.