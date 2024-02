MYS Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Anlegerstimmung gegenüber Mys war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Es gab keine negativen Diskussionen über das Unternehmen, und auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Mys daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mys liegt bei 15,94, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 62, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Daher erhält die Mys in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mys liegt bei 21, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Mys daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe zugeschrieben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Mys mit einer Rendite von -29,92 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die "Behälter & Verpackung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -24,95 Prozent, wobei Mys mit 4,97 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.