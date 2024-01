MYS Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Mys intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Zudem konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen auf positive Themen rund um Mys, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt, wenn die Anleger-Stimmung analysiert wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mys-Aktie zeigt einen Wert von 19 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Mys.

Die aktuelle Dividendenrendite für Mys beträgt 1,96 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit unter dem Mittelwert von 3,5 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mys liegt bei einem Wert von 27, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Behälter & Verpackung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Mys daher eine "Neutral"-Bewertung.