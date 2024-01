MYR-Anleger wird’s freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Myr beträgt derzeit 25,83 und liegt 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 im Bauwesen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer „Gut“-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Myr bei 37,77 Prozent, was mehr als 1205 Prozent unter dem Branchendurchschnitt des Bauwesens von 2078,2 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Myr in dieser Kategorie ein „Schlecht“-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Myr-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 133,72 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 139 USD liegt, was einem Unterschied von +3,95 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 131,67 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+5,57 Prozent). Somit erhält die Myr-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein „Gut“-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Myr-Aktie. In den Kommentaren der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf dieser Anlegerstimmung wird die Aktie von Myr als angemessen mit einem „Gut“ bewertet.