MYR Aktie: Ist das wirklich normal?

In den letzten beiden Wochen wurde die Myr-Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Anlegerstimmung, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Myr-Aktie mit 42,59 Prozent mehr als 200 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 403,39 Prozent, wobei Myr mit 360,8 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Langfristig gesehen wird die Myr-Aktie laut den Analysten eine positive Einschätzung erhalten. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Myr im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 142,67 USD, was einer erwarteten Performance von -9,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral" durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Myr-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 35,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine Gesamteinstufung als "Neutral" für die Myr-Aktie.