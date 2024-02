MYP Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell weist der RSI für die Myp-Aktie einen Wert von 100 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Myp zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird daher das Sentiment und der Buzz für Myp als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Myp eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Myp-Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,04 SGD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage bei 0,04 SGD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der technischen Analyse als "Schlecht".