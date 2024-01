MYP Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse der Myp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 SGD liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 0,041 SGD, was einer Abweichung von +2,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, da auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität im Netz verzeichnete. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein ähnliches Bild, da der RSI-Wert bei 40 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der RSI eine konsistente "Neutral"-Bewertung der Myp-Aktie.