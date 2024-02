MYP Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der Myp-RSI steht derzeit bei 100, was "Schlecht" signalisiert. Der RSI25 beträgt 47,76, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt und somit insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Myp gab es zuletzt weder positiven noch negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Die Diskussionen und Meinungen rund um Myp waren insgesamt neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Myp derzeit bei 0,04 SGD liegt. Da der Aktienkurs bei 0,036 SGD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -10 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,04 SGD liegt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Myp wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Myp in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".